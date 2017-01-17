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İşte saldırganının binadan çıkarılma anı

DHA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 17:47
İşte Reina saldırganının binadan çıkarılma anı
İşte Reina saldırganının binadan çıkarılma anı

katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un kıskıvrak yakalandığı operasyonda bina ve çevresinde sıradışı hareketlilik yaşandı.

Operasyonun dışarıya yansıyan görüntüsü, aralarında in de bulunduğu 3'ü kadın 5 kişinin binadan teker teker çıkardıkları anlardı. Iraklı şüpheli polislerin arasında bir otomobile bindirilirken, sokağın bir başka bölümünde saldırganı polislerin arasında bir başka otomobile bindiriliyordu.

İŞTE O AN!

Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov'u başını yere eğerek otomobile bindirdi. Türkiye'de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.

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