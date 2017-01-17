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'O tweeti şoförüm attı' dedi, bırakıldı

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 16:08
Mehmet Aslan 'O tweeti şoförüm attı' dedi, serbest bırakıldı
Mehmet Aslan 'O tweeti şoförüm attı' dedi, serbest bırakıldı

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla na alınan oyuncu  bırakıldı.

ŞOFÖRÜM ATTI

Kendisine ait twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerle paylaşım yapan Aslan edinilen bilgiye göre na alındıktan sonra Emniyet'e getirildi: Emniyet sorgusu sonrasında İstanbul Başsavcılığına getirilen Aslan buradaki ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin değil şoförünün attığını iddia etti.

Aslan bunun üzerine tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Sabah