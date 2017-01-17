‘Parti kur’ talimatı Gülen’den gelmiş

Eski AK Parti Milletvekili İdris Bal'ın itirafçı olunca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan danışmanı Hakan Semerci (35) Bal'ın, örgüt ilişkilerini anlattı. Semerci, istifa öncesinde Bal'ın ABD'ye giderek görüştüğü Gülen'in talimatıyla İshak Alaton ve Memduh Boydak'ın da aralarında olduğu akademisyen, yazar, siyasetçi ve işadamlarıyla bir araya geldiğini söyledi. Seçim bölgesi Kütahya'daki örgüt abisinin talimatıyla istifa eden Bal'ın diğer istifacı milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Semerci, FETÖ yöneticilerinin Bal'a parti kurması gerektiğini, kurduğu takdirde barajı geçeceğini söylediklerini anlattı.