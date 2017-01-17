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Polis, yandaşlarına göz açtırmıyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 17:28
Polis, PKK yandaşlarına göz açtırmıyor
Polis, PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede 500 polisle yaptığı uygulama sırasında, 6 kişiyi uyuşturucudan gözaltına aldı.

Bölücü terör örgütü yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Obalar Caddesi'nde aralarında terör ve uyuşturucuyla mücadele, asayiş ile özel harekat şube müdürlüğünden 500 polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Polisler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem alırken, cadde üzerinde de zırhlı araçlar önlem aldı. Polis uygulamada evlerin duvarlarına yazılan PKK yazılarını da boya ile kapattı. Yapılan uygulamada 450 şahıs, 27 iş yeri, 31 araç, 10 motosiklet sorgulandı.
3 adet yasa dışı oyun makinesine el konulurken, aranan 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda üzerinden uyuşturucu çıkan 6 kişi gözaltına alındı, 3 motosiklete de el konuldu.