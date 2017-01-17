Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov yakalandı!

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli terörist Abdulgadir Masharipov sağ olarak yakalandı. Terörist Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Teröristin yanında oğlunun da bulunduğu iddia edildi.

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POLİS ÇEMBERE ALMIŞ

Teröristin etrafındaki çemberi gittikçe daraltan, 39 kişiyi gözaltına alıp yüzlerce saatlik MOBESE kaydı ve güvenlik kamerası görüntüsü izleyen istihbarat elemanları yurt dışına kaçtığı öne sürülen katili ele geçirdi.

REİNA SALDIRGANI TERÖRİST BÖYLE YAKALANDI

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti'nin sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK TWEETİ...

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:



Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

A Haber muhabiri Emrullah Erdinç'ten saldırganla ilgili ilk açıklama

İşte teröristin yakalanmasından ilk fotoğraf

TERÖRİSTLE İLGİLİ NAZİF KARAMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Detaylar birazdan...