Reina teröristi yakalandı! İstanbul Valisi'nden flaş açıklamalar

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi basın açıklaması yaptı. Vali Şahin, dün gece nefes kesen bir operasyonla yakalanan Reina teröristine ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Teröristin 4 dil bildiğini ve çok iyi yetiştirildiğini açıklayan Vali Şahin, Reina teröristinin yakalandığında oğlunun yanında olmadığını ifade etti. Teröristin yakalandığı evden çıkanlarla ilgili bilgi veren Şahin, Reina teröristi ile 197 bin ABD doları, havalı tabanca, drone ve SİM kartların ele geçirildiğini ifade etti. İşte Vali Vasip Şahin'in açıklamaları...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Ortaköy'de bir eğlence merkezinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması yaptı. Vali Şahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sıralarında Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiğini ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Reina teröristine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

* Reina saldırısının gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülkadir Masharipov. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ocak ayında Türkiye'ye illegal giriş yaptı.

* Ülkemize 2016 yılında ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı.

İstanbul Valisi'nden flaş açıklamalar

"TERÖRİSTE O GÜN YARDIM EDEN BİRİLERİ VARDI"

* Teröristle birlikte bir Iraklı erkek ve değişik ülkelerden 3 kadın ele geçirilmiş durumda. Onlar da gözaltında. Daha dün akşam alındıkları için örgüt bağlantıları henüz değerlendiriliyor.

* Teröriste o gün yardım eden birileri var. Tabiki olay günü yardım eden kişiler var. İnceleme sürüyor. 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olma ihtimaline karşı gerekli mercilere yönlendirildi.

EVİNDEN 197 BİN ABD DOLARI ÇIKTI

* Terörist ile 197 bin ABD doları, havalı tabanca, drone ve SİM kartlar ele geçirildi.

* Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu. Bulundukları evde silah ele geçirilmedi. Teröristin DEAŞ bağlantısı net.

* Teröristin kız çocuğu annesinin yanında. Teröristin erkek çocuğu yanında değildi.

5 ADRES TAKİP EDİLDİ

* Bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı, incelemede dikkate alınıyor. Son 3 gün içerisinde oraya geldiği değerlendiriliyor. Orada arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. 5 adresi takip ettiler, öğleden sonra operasyonları artırarak devam ettiler. 5 adresten birinde ele geçirildi.

* Amacımız suçluyu canlı ele geçirmekti. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanmazlar. Karşı taraf silah kullanmadığı için, silah kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır.

* Polisimiz iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. Rahat hareket edebilme imkanı bulamadı. Yurtdışına kaçma imkanı bulsaydı belki de kaçacaktı.