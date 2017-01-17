Samsun'da FETÖ'ye emniyet operasyonu: 8 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilen polis müdürlerinin de bulunduğu 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun merkezli Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 670 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmiş olan 2. Sınıf Emniyet Müdürleri K.Y.(49) ve S.Ö.(47), 3. Sınıf Emniyet Müdürleri A.R.G.(45) ve F.İ.S.(44), Komiser Yardımcısı T.İ.(39) ile polis memurları İ.E.(51), A.A.(47) ve A.K.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis müdürleri K.Y. ve A.G.T. ile komiser yardımcısı T.İ.'nin ByLock kullandıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili İstanbul'da bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.