Şırnak'ta patlama! 5 işçi yaralı

Şırnak'ta daha önce PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı şehrin su şebekesini onaran müteahhit firması aracının geçişi sırasında patladı. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce tuzakların el yapımı patlayıcı bugün saat 15.15 sıralarında şehrin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçesinin altında patladı.

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.