Trump'ın yemin töreni için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN ÇAVUŞOĞLU KATILACAK
ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde başkan seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 20 Ocak Cuma günü devir teslim töreniyle koltuğu ABD Başkanı Barack Obama'dan devralacak
Trump'ın yemin ederek resmen ABD Başkanı olacağı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNDE CLıNTON DA OLACAK
ABD başkanlık seçimini kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın Donald Trump'ın yemin törenine katılacağı açıklandı.