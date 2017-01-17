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'ın yemin töreni için ABD'ye gidiyor

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 15:45
Trump'ın yemin töreni için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
Trump'ın yemin töreni için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

'ın 20 Ocak'taki yemin törenine Türkiye'yi temsil edecek

ABD'nin yeni başkanı Donald 'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılacak.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN ÇAVUŞOĞLU KATILACAK

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde başkan seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 20 Ocak Cuma günü devir teslim töreniyle koltuğu ABD Başkanı Barack Obama'dan devralacak

Trump'ın yemin ederek resmen ABD Başkanı olacağı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNDE CLıNTON DA OLACAK

ABD başkanlık seçimini kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın Donald Trump'ın yemin törenine katılacağı açıklandı.