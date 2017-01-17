Yargıtay’dan karşı hamle

Terör örgütü PKK çocukları önce şehir eylemlerine karıştırıp sonra dağa çıkarırken Yargıtay çocuğun, örgütün bu stratejisine kurban gitmemesini sağlayacak kararlar aldı. Süreç, Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nin ilde yasadışı gösteriye katılan bir grup çocuğa terör suçundan mahkumiyet verilmesiyle başladı. Mahkeme, terör örgütü propagandası suçunun oluştuğunu, hem slogan hem de ıslık bir arada olduğundan "zincirleme suç" hükümleri gereği sanıkların cezasında artırıma gitti. Dosya temyiz üzerine Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, çocuk hakkında mahkumiyete dayanak tek "delilin", "fotoğraftan teşhis tutanağı" olduğunu belirledi. Daire'nin, çocukların terör örgütünün tuzağına düşürülmeden topluma kazandırılması açısından önem taşıyan kararında "Suça sürüklenen çocuğun, terör örgütü lehine slogan atan grup içinde yer alarak, bizzat slogan attığına dair mahkumiyet için yeterli delil bulunmadığı, yasa dışı gösteride ıslık çalmanın ne şekilde propaganda suçunu oluşturduğu açıklanmadan zincirleme suç kabul edilmesi yasaya aykırı olduğundan beraati yerine yetersiz gerekçelerle mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı bulunmuştur" denildi. Dairenin bu kararından sonra dosya yeniden hüküm kurulması için Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne geri gönderildi.