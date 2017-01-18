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243 personeline gözaltı kararı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 08:02
243 TSK personeline gözaltı kararı
243 TSK personeline gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında 243 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nde Fetullahçı terör örgütüünün kriptolu haberleşme kanalı kullanıcısı oldukları belirtilen personele yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında çeşitli yürütmelerledeki 243 silahlı kuvvetler personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı Şube müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların adreslerinde gözaltı kararı uygulandı. Mahkemeden alınan karar gereği adreslerde arama yapıldı. Şüphelilerden 8'inin Albay, 3'nün Yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.

Bylock kullanan personele ilişkin listeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği öğrenildi.

Bylock kullanıcısı personeline ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 330 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.