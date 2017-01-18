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Adana, Gaziantep ve Kilis'te u

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 09:50
Adana, Gaziantep ve Kilis'te uyuşturucu operasyonu
Adana, Gaziantep ve Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen unda 27 şüpheli yakalandı, 123 kilogram esrar ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu çetesine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilogram esrar, 2 pompalı tüfek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Operasyon anı kamerada

Adana'daki operasyona ilişkin görüntülerde, Emniyet Müdürlüğünden çıkış yapan çok sayıda polis ekibinin belirlenen adreslere gitmesi yer aldı.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu polislerin bir eve girip şüpheliyi gözaltına almasının da bulunduğu görüntülerde, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptığı da görüldü.