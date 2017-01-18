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Adli Tıp'ın 'ısırık raporu' ortaya çıktı!

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 09:15
Adli Tıp'ın 'ısırık raporu' ortaya çıktı!
Adli Tıp'ın 'ısırık raporu' ortaya çıktı!

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında 'de çıkan kavgada CHP'li milletvekili tarafından bacağından ısırıldığı iddia edilen AK Parti Milletvekili , Adli Tıp'tan aldığı raporla ısırıldığını kanıtladı. CHP'li vekil Erdem ise Muhammet Balta'nın bacağını kendisinin ısırmadığını iddia etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili 'nın Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığı kesinleşti. Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.

AK Partili Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekili tarafından ısırılmıştı. Olayın ardından tetanos aşsı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.