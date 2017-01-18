‘Artık kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ortaköy’deki terör saldırısının faili başarılı bir operasyonla yakalandı. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır.Tüm terör örgütlerinin tek misyonu var o da Türkiye’nin önünü kesmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

HESAP SORULACAK: Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı faili güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonuyla yakalandı. Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacak. Teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür. Bu konuda gayreti ve emeği olan İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum.

AYNI SENARYO: 2013'ten bu yana yaşadığımız hadiseler göstermektedir ki, Türkiye, yeni bir İstiklal Mücadelesi içinde. Bu defa muhatabımız kendi isimleri ve askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil, onlar veya onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleri. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerleri, hepsi de aynı senaryonun oyuncuları. Tüm terör örgütlerinin tek vazifesi, misyonu var. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit ederek Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmek. Edemeyecekler.

KANI BOZUKLAR: Dün (önceki gün) Diyarbakır'da o kanı bozuklar, alçaklar yine güvenlik güçlerimize saldırdı, kan döktü. 4 şehidimiz var. Daha önce de İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Elazığ'da, Adana'da aynı amaçla saldırıp asker, polis, sivil ayrımı gözetmeden insanlarımızı katlettiler. Utanmadan, sıkılmadan Parlamento'da çıkıp polisime, askerime, köy korucularıma saldırabiliyorlar. Kimi savunuyorlar? İşte Diyarbakır'da şehitlerimizi alçakça şehit edenleri savunuyorlar.

BİRER MAŞASINIZ: Siz, kime, neyi anlatıyorsunuz? Siz hangi hakla bu ifadeleri kullanıyorsunuz? Birer maşasınız. Eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri, cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Aksi takdirde şu anda bu ülkenin yönetimi, devletiyle hükümetiyle gereği neyse, bunun gereğini hukuk içinde yapmaktadır.



Bölgemizdeki oyunları bir bir bozacağız

"Gezi olaylarında vandallara nasıl meydanı bırakmadıysak, 15 Temmuz'da darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak, Suriye'de, sınırımızda terör bölgesi oluşturmaya çalışanların heveslerini nasıl kursaklarında bıraktıysak, Suriye ve Irak'ta yazılan senaryoları, bölgemizde oynanan oyunları da yerle yeksan edeceğiz.



Birlikte bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız

"Suriye'deki muhalif grupları ülkemize karşı tahrik etmek için oynanan oyunları, çıkartılan dedikoduları biliyoruz. Bunlar diyor ya, 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz' diye, yalan söylüyorlar. Bizim inancımızda Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Gürcüsü, Abhazası, Romanı, Boşnağı, böyle bir ayrım var mı? Şimdi buradan açıkça meydan okuyorum bütün bu terör örgütlerine. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rabbimin izni ve yardımıyla, milletimizle birlik olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız."



Mezhep çatışmasına dahil etmek istiyorlar

"Suriye ve Irak'ta geciktirilen operasyonların bu ülke halklarının selameti ve hayrına değil, ülkemizi de içine alan daha büyük bir terör dalgasına zemin hazırlama niyetini taşıdığı artık gizlenemez bir hakikat. Türkiye'nin sahaya inmesine gösterilen garip tepkiler, bu oyunun bozulmasından kaynaklanıyor. Mezhep çatışması senaryosuna ülkemizi de dahil etmek için gösterilen gayretleri, bu amaçla açılan hayat tarzı tartışmalarını çok iyi takip ediyoruz."



Kimsenin hayat tarzına müdahalemiz olmadı

"14 yıldır bu ülkede Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptım. Kimsenin hayat tarzıyla bizim ilgimiz, ilişkimiz olmadı. İsteyen istediği gibi giyinmiş, yemiş, içmiştir. İsteyen istediği gibi eğlenmiştir. Kimseye bizim müdahalemiz olmamıştır, olmayacaktır."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fas Krallığı Büyükelçisi Menovar Alem'i kabul etti. Erdoğan daha sonra Atlantik Konseyi heyeti ile Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi heyetlerini ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.