Bahçeli Kılıçdaroğlu görüşmesinde 'eleştiri' ayrıntısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı görüşmeye ilişkin ilk ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre görüşmede MHP lideri Bahçeli, mecliste olanlar ve tutumu konusunda Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemi gündemli ikili görüşmesi bugün gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin ilk bilgiler kulislere sızmaya başladı. Buna göre MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkiye'nin ne denli saldırı altında olduğunu anlattığı Kılıçdaroğlu'nu tavır ve tutumundan dolayı eleştirdi.

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