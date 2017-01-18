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Bakanı , 'de kritik temaslarda

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 21:17
Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de kritik temaslarda
Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de kritik temaslarda

'de bulunan Dışişleri Bakanı , Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi.

'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt , Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi.

Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı.