‘Barış Kartalı’ filosunda FETÖ operasyonu

Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Barış Kartalı" adıyla bilinen 131. Filo'ya düzenlenen operasyonda, 2'si subay 4'ü astsubay 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda "Barış Kartalı" adıyla bilinen 131. Filo'ya düzenlenen operasyonda, 2'si subay 4'ü astsubay 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast planı da dahil olmak üzere aktif rol alan, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan MAK timindeki 21 asker, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nü basarak, üst düzey komutanları rehin aldı. Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'la birlikte tutuklanan bu timden itirafçı olanların ifadeleri doğrultusunda, 135. MAK

Filosu Bakım Bölük Komutanlığı'nda görev yapan Yüzbaşı Murat İpek ve 131. filoda görev yapan Üsteğmen İbrahim Özgen ile 4 astsubay gözaltına alındı.