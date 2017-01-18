Çavuşoğlu'dan Astana resti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın devir teslim törenine katılmak için ABD'ye gideceğini açıklarken, "Mevcut yönetimin YPG'ye silah vermek gibi bazı hataları oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i bize hala iade etmediler. Tüm bu konuları yeni yönetimle tekrar ele alacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız. Bunun için biz hazırız" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurumu'nda(YÖK) Akademisyenler ile buluştu. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticileri katıldı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN İLK TALEP FETÖ OLACAK

Türkiye'nin son yıllarda dış politika gelişmelerini ve bölgesel olaylara bakış açısını akademisyenlere aktaran Bakan Çavuşoğlu, ABD-Türkiye ilişkilerinde, Trump yönetimiyle yeni bir ivme kazanacağını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"ABD'de yeni bir yönetim iş başına geliyor. İlişkilerimize yeni bir ivme kazandırabilir miyiz, mevcut yönetimin bazı hataları oldu YPG'ye silah vermesi gibi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i bize hala iade etmediler. Tüm bu konuları yeni yönetimle tekrar ele alacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız. Bunun için biz hazırız. Henüz yeni seçilen başkan ve ekibi görevi devralmadı. 20'sinde devralacaklar. Yemin töreni dahil birçok etkinlikler var. Bir organizasyon komitesi kurmuşlar. Bu organizasyon komitesi bizi birçok etkinliğe katılmamız için davet etti. Yemin töreninin hangi kısmına katılacağız, onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Katılacağımız toplantılarda, görevi devralacak, yeni yönetimde yer alacak seçilmiş başkanın yakın ekibi de olacak. Buralarda kendileriyle de görüşme imkanımız olacak. Henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı doğru olmaz. Önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz; bunları yeni göreve gelecek dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız. Böyle bir davet aldık, katılıyoruz."



DEAŞ'IN ARKASINDA DA FETÖ VAR

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledilmesinin arkasında FETÖ olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Diğer terör saldırılarının hepsinin arkasında bu terör örgütü var, FETÖ var. DEAŞ'ın arkasında da görüyoruz, o var. YPG'nin Suriye kamplarından Türkiye'ye gelip de İstanbul'da, Kayseri'de, geçen yıl Ankara'daki iki terör saldırısında. Bunların arkasında da FETÖ'nün olduğunu görüyoruz. PKK'nın arkasında da. Şu anda PKK ile çok yakın iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Kendilerinin kullanamayacağı bilgileri, devletin sırlarını PKK ile nasıl paylaştığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.



Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:



YPG ASTANA'DA OLAMAZ:

Astana'yı 23'ünde gerçekleştirmek istiyoruz. 23 öncesi de uzmanlar yine bir araya gelecek. Türkiye, Rusya, İran bir araya gelecek. Maalesef halen rejim ve bazı gruplar tarafından ihlallerin olduğunu görüyoruz. Hava saldırıları da yer yer oluyor. Dünkü telefon görüşmemizde dostum Lavrov'a da bunu tekrar hatırlattım. Siz de garantör üzerinize düşeni yapın. Özellikle rejimin imzaladığı mutabakat belgesinin garantörü Rusya. Herkes üzerine düşeni yapsın. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhalefetin ateşkese uyması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz.



ABD'NİN KATILMASI KONUSUNDA RUSYA İLE HEMFİKİRİZ:

Önümüzdeki süreçte Astana'nın gerçekleşmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya ile o konuda bir sıkıntı yok. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere davet gidecek. Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor. Böyle bir ısrarları da yok. Terör örgütleri müzakere yapamaz. Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersine terör örgütlerini bizim yok etmemiz lazım. Böyle bir terör örgütü masada olamaz.



SALDIRININ ARKASINDA NE VAR?:

Bu konu tüm boyutlarıyla beraber İçişleri Bakanlığı'mız, istihbaratımız, ilgili kurumlarımızın iş birliği çerçevesinde inceleniyor. Teröristi özellikle canlı yakaladılar ki saldırının arkasında ne var, bunu daha iyi öğrenebilelim.