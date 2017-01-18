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Çavuşoğlu, 'da Flynn ile görüştü!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 19:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da Flynn ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da Flynn ile görüştü!

'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere 'da bulunan , Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi.

Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı.