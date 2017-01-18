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: Yeni yönetim modeli hayırlı olacak

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 14:06
Erdoğan: Yeni yönetim modeli hayırlı olacak
Erdoğan: Yeni yönetim modeli hayırlı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bugün Külliye'de yaptığı konuşmasında ine ilişkin görüşlerini yineledi ve MHP'nin tutumu ile birlikte Türkiye'nin yeni bir kapıyı araladığını belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Anayasa değişikliği yasama yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Ülkemizde siyasi in tıkandığı dönemlere baktığımzıda bu ilişkilerdeki sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yasama, Yürütme, Yargı erkleri arasındaki ilişkinin yeniden belirlenmesi büyük bir kazançtır. Yeni bir anayasa ile yerli yerine bu ilişkiyi oturtmak gerekiyor. İmkanlar dahilindeki arayışlarımızdan vazgeçmedik. Anayasanın başbakanlık hükümeti sistemi esas alan yapı değiştirilmemişti. Böyle olunca iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Almamız gereken mesafe farklı. Yani ben patinaj ifadesiyle kullandım. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Çift başlılık bunu getiriyor. MHP'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasa değişikliği yapılmasının yolu açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık gücünü birleştiren yeni yönetim modelinin hayırlı olacağına inanıyorum.

"Yeni yönetim sisteminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum"