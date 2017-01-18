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operasyonu! Aralarında ve ler var

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 16:09
FETÖ operasyonu! Aralarında asker ve polisler var
FETÖ operasyonu! Aralarında asker ve polisler var

İstanbul merkezli 54 ilde düzenlenen /PDY soruşturması kapsamında Kayseri’de aralarında ve lerin bulunduğu 9 kişi na alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı By-Lock kullanıcısı oldukları iddiası ile isimleri bildirilen 9 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptıkları baskında aralarında ve lerin bulunduğu Zülfikar A.Ö., Şafak C., Mehmet Ş., Mevlit D., Ali A., Hasan I., Salih E., Veysel B. ve Aydın T. na alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelileri İstanbul'a gönderildi.