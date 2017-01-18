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'cü sitenin sahibi tutuklandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 19:13
FETÖ'cü sitenin sahibi tutuklandı
FETÖ'cü sitenin sahibi tutuklandı

Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bugün dava açılan eski sahibi tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Fethullahçı Terör örgütünün medya yapılanması kapsamında hazırlanan iddianamede sanık olan ve hakkında yakalama kararı bulunan dün Yalova'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevkedilen Ünal Tanık soruşturma savcılığı tarafından ya sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Tanık İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi Selami Yılmaz tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.