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" iddianamesi" tamam (1)

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 12:20
"Fuat Avni iddianamesi" tamam (1)
Fuat Avni iddianamesi tamam (1)

FUAT AVNİ HESABINI AÇAN SAİD SEFA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter'de "" hesabını açan firari sanık 'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 28 şüphelinin ise "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulandı.