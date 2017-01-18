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'te 'den 37 tutuklandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 23:31
Gaziantep'te FETÖ'den 37 polis tutuklandı!
Gaziantep'te FETÖ'den 37 polis tutuklandı!

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 39 ten 37'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen /PDY soruşması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 39 , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, ikisi emniyet müdürü 37 polis tutuklandı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.

13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 35 polis, devam eden operasyonlarda da 4 polis daha gözaltına alınmıştı.