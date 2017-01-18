Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama!

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin özel timin desteğiyle 28 Aralık'ta kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.