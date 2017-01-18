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'teki u: 7 !

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 01:05
Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama!
Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama!

'te terör örgütü 'a yönelik da gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin özel timin desteğiyle 28 Aralık'ta kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.