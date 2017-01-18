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'da operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 14:38
Hatay'da terör operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
Hatay'da terör operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

'da düzenlenen operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde başlattığı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda Samandağ, İskenderun ve Antakya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Aralarında HDP İl Eş Başkanları Şükran Cabir Dağ ile Kerem Nalbant'ın yanı sıra İHD ve Eğitim-Sen Hatay Şube yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. HDP İl ve İskenderun ve Samandağ ilçe binasında da arama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguya alındı.