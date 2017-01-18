İkinci tur bugün

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. 330'un altında oy alan madde tekliften çıkarılacak. Teklifin tümü 330 oy alırsa referanduma gidilecek. Referandum için ise en erken tarih 26 Mart, en geç tarih ise 16 Nisan olarak planlanıyor.



3 GÜN SÜRECEK

İkinci tur görüşmelerdeki teklifler iki defa yapılacak. İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemeyecek. Bu nedenle ikinci turun 3 gün sürmesi planlanıyor. 18 maddelik teklifte TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyunu alamayan madde metinden çıkarılacak. İkinci turda yapılan gizli oylamada 330 bulunamazsa teklif reddedilmiş sayılacak. 330 oy çıkarsa teklif referanduma gidecek. Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak. Teklifin Meclis'ten geçme tarihi ve Cumhurbaşkanı'nın bekletebileceği süreye göre referandum tarihi şekillenecek. Buna göre referandum tarihinin 26 Mart, 2 Nisan ve en geç de 16 Nisan olabileceği ifade ediliyor.