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İstanbul merkezli /PDY operasyonunda bir yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 11:21
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir uzman çavuş yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir uzman çavuş yakalandı

İstanbul merkezli 54 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 'da bir gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca, 'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 54 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 'nın Tutak ilçesinde görevli bir un gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin, işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.