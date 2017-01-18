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'nda terör operasyonu

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 22:49 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:50
Okmeydanı'nda terör operasyonu
Okmeydanı'nda terör operasyonu

İstanbul polisi 'nda, destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Operasyona özel harekat polisleri ve İtfaiye ekipleride destek veriyor

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, 'na geldiklerinde polis i de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere giriyor.