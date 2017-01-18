Polise ‘Beynini alırım’ diyen darbeciye müebbet istemi

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında darbecilerin "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirdiği eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında 70 sayfalık iddianame hazırlandı. 10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Güneşer, 15 Temmuz'da Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'yı askeri birliğe polis göndermesi halinde "Beynini alırım" diye tehdit etmiş ve "Sıkıyönetim komutanı oldum, emrimi dinle" demişti.