Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleşen başarılı operasyon sonucu, DEAŞ terör örgütüne mensup bir kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a kuryelik yaptığı belirlenen Abud Mahho'yu adresinde gözaltına aldı.
O PATLAMALARLA AYNI MALZEME
Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Akçakale ilçesinde Suriye sınırında arama yapan ekipler, toprağa gömülü çuval içerisinde 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi buldu. Ele geçirilen malzemelerin örgütün İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlediği bombalı eylemlerde kullandığı malzemelerle benzerlik gösterdiği belirlendi.