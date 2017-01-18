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Şanlıurfa'da yakalandı

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 13:54
Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı
Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleşen başarılı operasyon sonucu, terör örgütüne mensup bir kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a kuryelik yaptığı belirlenen Abud Mahho'yu adresinde gözaltına aldı.

O PATLAMALARLA AYNI MALZEME

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Akçakale ilçesinde Suriye sınırında arama yapan ekipler, toprağa gömülü çuval içerisinde 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi buldu. Ele geçirilen malzemelerin örgütün İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlediği bombalı eylemlerde kullandığı malzemelerle benzerlik gösterdiği belirlendi.