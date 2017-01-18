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nda Mehmet Ali Tekin de tahliye edildi

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 09:04
Selam Tevhid kumpasında Mehmet Ali Tekin de tahliye edildi
Selam Tevhid kumpasında Mehmet Ali Tekin de tahliye edildi

FETÖ'nün ndan bir kişi daha tahliye edildi. FETÖ'nün en büyük  komplolarından olan Umut davasında yeniden yargılanmaların yolu açılması ile davanın mağdurlarından biri olan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin tahliye edildi.

'nin Umut Operasyonu davasında yeniden yargılama kararı vermesi üzerine Mehmet Ali Tekin'in de tahliye edildiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz günlerde "silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olmak" suçlarından mahkum edilen Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş ile Mehmet Ali Tekin'in yargılandığı Davası'nda yeniden yargılama kararı vermişti. Kararda Karakuş, Kılıç ve Şahin'in adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği tespitine yer verilmişti.

Bu karar üzerine o dönem Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan Mehmet Ali Tekin Kandıra cezaevinden tahliye edildi.

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