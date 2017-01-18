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'nin Başkonsolosluğuna !

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 23:51 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 23:57
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı!
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı!

'nin Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle gerçekleştirildi.

kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsviçre'deki 'nin Başkonsolosluğuna çarşamba saat 00.30'da havai fişeklerle düzenlendi.

Başkonsolosluk cam ve duvarında hasara neden olan saldırı hakkında İsviçre polisi soruşturma başlattı.

Polisin, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldığı soruşturmada, saldırıyı görenlerin en yakın karakola giderek ifade vermesinin istendiği belirtildi.

Öte yandan, İsviçre'de terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gösterileri son zamanlarda artış gösterdi. Geçen hafta, Türkiye'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde terör örgütü PKK'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alınmıştı.