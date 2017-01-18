‘Yaşlılar yolumuzu aydınlatan fener’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Ankara Üniversitesi, Yaşlılık Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi Sonuç Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Ankara Üniversitesi, Yaşlılık Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi Sonuç Toplantısı'nda konuştu. Emine Erdoğan şunları söyledi:

Hızla akıp giden hayat içinde, yaşlanma ve kuşaklar arası dayanışma gibi önemli bir konuyu gündeme getirdik. Yaşlılar toplumun kıdemlileri. Onlara terk edilmiş ve kimsesiz kalmış duygusu yaşatmadan, hak ettikleri değerin verilmesi gerek. Bu değerin tesis edildiği toplumlarda, sağlıklı kuşaklar arası dayanışma mümkündür. Nasıl ki, gençler bizim geleceğimizse, yaşlılarımız da bilgelik kaynağımızdır.

Yaşlılarına sahip çıkmayan, onların tecrübesinden istifade etmeyen bir toplum, yeterince olgunlaşmamış bir toplumdur. Yaşlılar toplumsal hayattan uzaklaştırılarak, kendi kaderlerine terk edilmemeli. Oysa onların yeri hürmet makamıdır. Onlar, yolumuzu aydınlatan fenerlerdir. Devletimiz, yaşlılarımızın bakımlarını üstlenerek, onları sosyal hayata daha çok katıp, toplumla kaynaştıracak politikalar üretmektedir.

Araştırma kapsamında gördüğümüz önemli bir şey var; yaşlılarımızın devletten beklentisi, huzurevlerinin sayısının artırılması değil, evde bakım hizmetlerinin desteklemesi yönündedir. Bu da göstermektedir ki yaşlılarımız, hayatlarının bu en yorgun dönemini evlerinde, evlat ve torun sıcaklığını hissederek geçirmek istemekte. Bu noktada yeni tedbirler almalı, şehirlerimizi inşa ederken, yaşlıları hayattan tecrit eden değil, onları toplumsal hayata dahil eden sistemler kurmalıyız.





Toplantıya, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek de katıldı. Emine Erdoğan'a portresi hediye edildi.