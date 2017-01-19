İstanbul’da ByLock programı kullandıkları belirlenen 243 rütbeli subay için gözaltı kararı alındı. 54 ilde operasyon yapıldı. ByLock’çu askerlerin ismini başsavcılığa, Silahlı Kuvvetler’in verdiği öğrenildi

İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yeni operasyonda ByLock kullandıkları belirlenen 243 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı üzerine Terörle Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele, Güvenlik, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah harekete geçti.

243 ASKERE BYLOCK OPERASYONU



330 ASKER DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Mahkeme kararı gereği şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi. 54 ilde gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanan personele ilişkin listeyi, TSK'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği de öğrenildi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik aralık ayında yapılan iki ayrı operasyonda da 295'i subay 280'i de astsubay olmak üzere toplam 575 askere operasyon yapılmıştı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 351 kişiden 330'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HATAY'DA 20 BYLOCK'ÇU SAĞLIK PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI



3 AKADEMİSYENE DE TUTUKLAMA...

Öte yandan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde, FETÖ soruşturması yapan komisyonun daha önce açığa aldığı ve "FETÖ'cü değildir" diyerek göreve iade ettiği Yrd.Doç. Ali Ekin, Yrd. Doç. Yakup Keskin ve Uzman Dr. Coşkun Kaya'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ByLock'çu oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 akademisyen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.