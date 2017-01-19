Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Rejim değişmiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliği oylamalarında ikinci turda da bir olumsuzluk beklemediklerini belirterek, "Kesinlikle bir rejim değişikliği sözkonusu değil" dedi.

Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve özetle şu mesajları verdi:



REİNA SALDIRGANI VE DEAŞ BAĞLANTISI: Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütüyle bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor. Failin yakalanması, DEAŞ terör örgütü adına eylem gerçekleştiren bir isim olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Soruşturma sırasında DEAŞ terör örgütüne dair önemli bilgilere ulaşılacağını düşünüyorum.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: BU BİR MEMLEKET MESELESİDİR!

CHP'NİN İLK DÖRT MADDE YALANI: Anayasanın ilk dört maddesinde (Devletin niteliklerini sıralayan maddeler), teklifle değişiklik kesinlikle öngörülmüyor. CHP, 'ilk dört madde değiştiriliyor' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok.



DARBEYLE REJİM DEĞİŞTİRMEYE SON





REJİM DEĞİŞMİYOR: Türkiye'nin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyetin nitelikleri bellidir. Eğer siz cumhuriyetin niteliklerini değiştirir, başka bir niteliğe büründürürseniz o zaman orada rejim değişikliğinden bahsedebilirsiniz. Şu anda Türkiye'nin yönetim şekli değişiyor mu? Değişmiyor. Onun için burada bir rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değildir.



OYLAMADA OLUMSUZLUK OLMAZ: (Anayasa değişikliği) İkinci turun, 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikinci turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum. AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri ile liderleri bu sürece samimi olarak sahip çıktılar, çıkmaya da devam ediyorlar. Ben o yüzden ikinci turda bir olumsuzluk beklemediğimi ifade etmek isterim. Teklif ondan sonra milletin hakemliğine gidecek, kararı milletimiz verecektir. Hayırlı olmasını diliyorum.

'TARİHİ YENİ ANAYASA UZLAŞMASI VESAYET MEKANİZMALARINI DURDURACAK'





BU SİSTEM KİRLİ OYUNLARA KARŞI: Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi esasında sermayenin, medyanın, karanlık güçlerin, kirli güçlerin, dış güçlerin, milletin iradesi dışında iktidar belirleme yetkisini ve gücünü elinden alıyor. İktidarı kirli, ahlaksız ve hukuksuz operasyonla değiştirme imkanını ortadan kaldırıyor. Bu da son derece önemli.



ADİL ÖKSÜZ'Ü DE YAKALAYACAĞIZ

Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir.