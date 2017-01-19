Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ ile mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanı Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları;



Sahte rüyalarla cezaevinde örgütü ayakta tutmaya çalışıyorlar. 99 tane tarih vermiş 99'u da yalan çıkıyor. 100. yalanı söylüyor yine yalan çıkıyor.



Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Aklını ruhunu rehin alıyorlar. Kalbini rehin almaktan kurtarmak için evlarlarınıza lütfen sahip çıkın. Cezaevine giden anneleri babaları örgüt ikna etmeye çalışıyor. Maalesef terör örgütü bu ateşi büyütmek için elinden geleni yapıyor.

"Sahte rüyalarla cezaevinde örgütü ayakta tutmaya çalışıyorlar"



"ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ"



- Bütün terör örgütlerine karşı çocuklarımızı korumalıyız. Annelerin babaların görevleri burada büyüktür. ABD halkı için dünya devletleri için yeni başkanın hayırlı olmasını diliyorum. Terörist Gülen'in iadesi noktasında Obama döneminde neticesiz kalınmıştır. Çok güçlü deliller gönderildi. Bu deliller ile tutuklanmıyor ise başka hiçbir delille tutuklanmaz dedik. Umarım ki yeni başkan sayın Trump ile olumlu gelişmeler olacaktır. Bizim beklentimiz yükseldi. Bir hayal kırıklığı yeni dönemde umarım ki yaşamayız.



Katılımcı hakim ve savcılarımıza hocalarımıza ayrı ayrı saygılar sunuyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar