Bakan Bozdağ açıkladı: Askeri yargı kaldırılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Anayasa değişiklik teklifinde yargı ile ilgili son derece önemli düzenlemelerin yer aldığını söyledi. Yargı ile ilgili de son derece önemli düzenlemelerin olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, “Hukuk devletinde tek yargı olur, iki tane yargı olmaz. Askerler ayrı usule tabi, siviller ayrı usule tabi. Şimdi yargılamada birliği sağlayan tarihi bir adım atılıyor. Askeri yargı kaldırılıyor” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Otel'de düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Bozdağ burada yaptığı konuşmada teröristbaşı FEtullah Gülen'in sahte rüyalarla cezaevlerinde örgütü ayakta tutmaya çalıştığını söyledi. Bakan Bozdağ, "99 tane tarih vermiş 99'u da yalan çıkıyor. 100. yalanı söylüyor yine yalan çıkıyor" dedi.

"LÜTFEN ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Bakan Bozdağ konuşmasında şunları kaydetti:

"Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Aklını ruhunu rehin alıyorlar. Kalbini rehin almaktan kurtarmak için evlarlarınıza lütfen sahip çıkın. Cezaevine giden anneleri babaları örgüt ikna etmeye çalışıyor. Maalesef terör örgütü bu ateşi büyütmek için elinden geleni yapıyor"

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Bütün terör örgütlerine karşı çocuklarımızı korumalıyız. Annelerin babaların görevleri burada büyüktür. ABD halkı için dünya devletleri için yeni başkanın hayırlı olmasını diliyorum. Terörist Gülen'in iadesi noktasında Obama döneminde neticesiz kalınmıştır. Çok güçlü deliller gönderildi. Bu deliller ile tutuklanmıyor ise başka hiçbir delille tutuklanmaz dedik. Umarım ki yeni başkan sayın Trump ile olumlu gelişmeler olacaktır. Bizim beklentimiz yükseldi. Bir hayal kırıklığı yeni dönemde umarım ki yaşamayız.

"BU TEKLİF BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bu teklif bir rejim değişikliği değildir, hükümet sistemi değişikliğidir. Bu teklif Anayasanın ilk 4 maddesinde doğrudan veya dolaylı herhangi bir değişiklik içermemektedir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Otel'de düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Bozdağ, TBMM'de görüşülen Anayasa değişikli teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün TBMM'deki Anayasa değişiklik teklifinin son görüşmelerine gelindiğini belirten Bakan Bozdağ, yarına Anayasa değişiklik teklifinin 2. tur oylamasının tamamlanıp, anayasa değişiklik teklifinin halkın oyuna sunulacağını kaydetti.

"YENİ DÜZENLEMEYLE VATANDAŞ DOĞRUDAN YÜRÜTMEYİ SEÇECEK"

Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye'de çok önemli büyük bir reformu içerdiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırmakta, birbirine karşı daha bağımsız hale getirmektedir. Şimdi yürütme yasamadan çıkıyor. Halk doğrudan yürütmeyi seçemiyor. Yeni düzenlemeyle vatandaş doğrudan yürütmeye kendi seçecek, yasamayı kendi seçecek. Bu milli egemenliğin halka daha geniş anlamda yansıtılması ve halkın yürütmeyi seçmede de etkin ve belirleyiciliğinin tam sağlanması bakımından son derece önemli bir demokratikleşme adımıdır" diye konuştu.

"Bu teklif bir rejim değişikliği değildir, hükümet sistemi değişikliğidir" diyen Bakan Bozdağ, "Bu teklif Anayasanın ilk 4 maddesinde doğrudan veya dolaylı herhangi bir değişiklik içermemektedir. Bu maddeleri zayıflatan bir değişiklik de içermemektedir. Aksine Anayasada ifadesini bulan Cumhuriyetimizin 'demokratik devlet', 'hukuk devleti' niteliklerini daha güçlü hale getirmekte, onları daha da tahkim etmektedir" şeklinde konuştu.

"ASKERİ YARGI KALDIRILIYOR"

Bakan Bozdağ, Yeni Anayasa değişiklik teklifinde yargı ile ilgili son derece önemli düzenlemelerin yer aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada yargı ile ilgili de son derece önemli düzenlemeler yer almaktadır. Esasında yargı açısından baktığımızda hukuk devletini tahkim eden, demokratik hukuk devleti bakımından da son derece tarihi öneme haiz adımlar atılmaktadır. Anayasamızda 'yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır' ifadesi var. Bunun yanına 'tarafsız' kelimesi ilave ediliyor. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Tarafsızlık yargı niteliğinde tartışmalarda en üst noktalarda yer alan eleştiri konusu. Şimdi bu bir anayasal dayanağa kavuşturuluyor. Bir anayasal müessese yoktu şimdi onu getirmektedir. Bu büyük bir adımdır. Türkiye'de sivillerin yargılandığı ceza mahkemeleri olduğu gibi, sivillerin hak aradığı idari mahkemeler var. Aynı şekilde asker kişilerin yargılandığı Askeri Ceza Mahkemeleri, Askeri Yargıtay var ve idari eylem ve işlemleri dolayısıyla da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var. Hukuk devletinde tek yargı olur, iki tane yargı olmaz. Askerler ayrı usule tabi, siviller ayrı usule tabi. Askerler ayrı mahkemede yargılanıyor, siviller ayrı mahkemede yargılanıyor. Bu sanki Türkiye'de iki ayrı devlet varmış görüntüsü yaratıyor. Bir yandan çift başlı bir yürütme var diyoruz, hem başbakan, bakanlar kurulu var hem de cumhurbaşkanı var. Çift başlı bir yürütme. Öte yandan çift bir yargılama usulü var. Şimdi yargılamada birliği sağlayan tarihi bir adım atılıyor. Askeri yargı kaldırılıyor. Sadece disiplin mahkemeleri kurulabilecek. Askeri Yargıtay kaldırıyor, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılıyor. Askeri Yargıtay Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de Danıştay ile birleştiriliyor. Bu hukuk devletini zayıflatan bir şey midir? Hayır."