Başbakan'dan Trump'a flaş çağrı

Başbakan Yıldırım, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Trump yönetiminin teröristbaşı Gülen'i iade edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine yeni yönetimin Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için 3 somut adım atması gerektiğini ifade etti. İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarından önemli satırlar...

Başbakan Yıldırım'ın ifade ettiği Trump yönetiminin atması gereken 3 somut adım şöyle:

* Bir, ilişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı.

* İki, PYD, YPG ile işbirliğini silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. Devlete uygun bir iş değil. ABD yıllardır NATO'da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

* Üç, Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz'da derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar bekliyoruz. PYD konusunda gök kubbede söylenecek ne kadar laf varsa söyledik. Artık 'bilemiyoruz' diyecek halleri yok.

"DANIŞMANIMI GÖNDERDİM"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile yakın zaman içinde temas olup olmadığıyla ilgili soruya Yıldırım, "Danışmanım İhsan Durdu'yu devir teslim töreni için davet ettiler." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Trump, Obama'dan daha mı olumlu olacak?" şeklindeki soru üzerine, "Verdiği mesajlar öyle, bekleyelim, vaziyeti görelim. Ama mesajları olumsuz değil. Tarzın değişeceğini düşünüyorum. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlığının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler." değerlendirmesinde bulundu.



AYRINTILAR GELİYOR...