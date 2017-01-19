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'da 11 e sı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 20:30
Bursa'da 11 askere FETÖ gözaltısı!
Bursa'da 11 askere FETÖ gözaltısı!

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 11 na alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETO/PDY soruşturması kapsamında örgütünün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' programını kullandığı belirlenen 11 hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan askerler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından na alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.