Çift başlılığın getirdiği patinaja son verilmeli

“İki başlılık devletin işlerliğinde patinaja yol açıyor. Bu ortadan kalkmalı. MHP’nin bunu görmesiyle anayasa değişikliğinin yolu açıldı. MHP lideri ve ekibine teşekkür ediyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine verdiği öğle yemeğinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:
ESAS HAYALİMİZ: Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenliyor. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük kazanç. Hayalimiz, 2011'den beri ülkemizde bu hususları esaslı şekilde yeni anayasa ile yerli yerine oturtmaktır. Maalesef mevcut sistem içinde netice alamadık.
İKİ BAŞLI YAPI: 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin aşılması için getirdiğimiz düzenleme, yani cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi, bu yönde köklü değişimin ilk adımı oldu. Gücünü halktan alan bir cumhurbaşkanının, vesayetin değil milli iradenin temsilcisi olması kadar tabi bir şey yok. Ben de görevimi bu anlayışla yürütüyorum. Cumhurbaşkanının gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluşturulurken, anayasanın başbakanlık hükümeti sistemini esas alan yapısı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da her ikisi de gücünü milli iradeden alan iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır.
"Yeni yönetim sisteminin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum"ORTADAN KALKMALI: Mevcut hükümetle uyumlu şekilde çalışıyor olmam ortada sorun bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde benden önce halef-selef olduğumuz Sayın Gül ile de ilişkilerimizin gayet iyi çalışıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü almamız gereken mesafe çok farklı. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR: MHP'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına MHP lideri ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık gücünü birleştiren, Meclis'in denetim mekanizmalarını güçlendiren yeni yönetim modelinin ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyorum.
İZİN VERMEYİZ: Meclis'te ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan değişiklikle HSYK'nın dördü cumhurbaşkanı, 7'si Meclis tarafından seçilecek, ikisi de bakan ve müsteşardan oluşan 13 üyeli bir yapıya kavuşturulması öngörülüyor. HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır. Hiçbir cumhurbaşkanının bu çoğulcu ve geniş tabanlı temsil yapısına zarar verecek bir tavır içine girmesi de sözkonusu değildir. Yargının FETÖ veya başka örgüt tarafından rehin alınmasına asla izin veremeyiz.
FETÖ İTİRAFÇILARI DOĞRU KONUŞMUYOR
"Şu anda içerde olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur. Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle başbakan olduğum zamana bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor."
"İtirafçılar var ama doğru konuşmuyorlar"FETÖ VE PKK HER GEÇEN GÜN ERİYOR
"FETÖ'cülerin tasfiyesi işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Yılbaşında yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz. Demek ki bu örgütün mensupları devlet ve millet için değil, sadece ve sadece bundan önce kendileri için çalışıyordu. PKK terör örgütüyle bunlar ortak çalışıyor. Bunlar terör örgütlerini işini ciddi manada kolaylaştırıyordu. Ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler."
"PKK ile FETÖ ortak çalışıyor"BAZI TUZAKLARI FARK EDEMEDİK
"Geçtiğimiz 14 yılın sorumluluğunu üstlenmiş yöneticisi olarak burada sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum. Yaptığımız her işi samimiyetle, ihlasla, ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla gerçekleştirdik. Bu uğurda gece gündüz çalıştık, nice tuzakları boşa çıkardık, nice engelleri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık. Ancak geriye dönüp baktığımızda ülkemize, milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları, oynanan bazı oyunları fark etmekte zaman zaman geç kaldığımızı görüyorum. Yargıda yaşanan sıkıntılar da bunlar arasındadır."
MİLİTANLARINA YOL AÇMAK İÇİN YARGIYI KULLANDILAR
"Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, milli iradeye saygıyı hiçe sayan kimi çevrelerin başbakanlığımın ilk döneminde sergiledikleri nobranlıkları unutmam hiç mümkün değildir. Öyle olmadık yöntemlerle karşımıza çıktılar ki inanın hukuk adına biz utandık. İşte bu sorunlu dönemde FETÖ denilen şer örgütü, özel önem verdiği yargının içine sızmaya başlamıştır. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir kurumu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Türkiye'nin vesayet odakları ile mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği bu örgüt kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı içindeki mensuplaryla başaramadığını, 15 Temmuz'da TSK içindeki yandaşlarıyla yapmaya çalıştı. Hala Pensilvanya'daki zat utandamadn 'Bunlar bir senaryo' diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz."