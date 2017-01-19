Çift başlılığın getirdiği patinaja son verilmeli

“İki başlılık devletin işlerliğinde patinaja yol açıyor. Bu ortadan kalkmalı. MHP’nin bunu görmesiyle anayasa değişikliğinin yolu açıldı. MHP lideri ve ekibine teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine verdiği öğle yemeğinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

ESAS HAYALİMİZ: Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenliyor. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük kazanç. Hayalimiz, 2011'den beri ülkemizde bu hususları esaslı şekilde yeni anayasa ile yerli yerine oturtmaktır. Maalesef mevcut sistem içinde netice alamadık.

İKİ BAŞLI YAPI: 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin aşılması için getirdiğimiz düzenleme, yani cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi, bu yönde köklü değişimin ilk adımı oldu. Gücünü halktan alan bir cumhurbaşkanının, vesayetin değil milli iradenin temsilcisi olması kadar tabi bir şey yok. Ben de görevimi bu anlayışla yürütüyorum. Cumhurbaşkanının gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluşturulurken, anayasanın başbakanlık hükümeti sistemini esas alan yapısı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da her ikisi de gücünü milli iradeden alan iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır.

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