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’da sığınak içerisinde hava savunma roketi ele geçirildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 12:55

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ’da devam eden terörle mücadele operasyonu kapsamında 3 ayrı sığınak içerisinde bir adet hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

TSK, 'nin ilçesinde devam etmekte olan terörle mücadele operasyonu kapsamında 3 ayrı sığınak içerisinde tespit edilen bir adet hava savunma roketi, 2 el yapımı patlayıcı, 45 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 9 TNT tahrip kalıbı, 10 kilogram toz patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 324 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 391 Biksi makineli tüfek fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.