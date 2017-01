Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Toplantısında çok kızdığı o olayı anlattı

35. Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazisiyle konuştuğunda öğrendiği ve kızdığı olayı anlattı: Zaman zaman bazı şikayetler alıyoruz. Dün gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere bildirdim. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin! Haddini bilmediğin zaman da sana haddini bildirirler! Bunu da bileceksin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Son yıllarda yaşadığım gelimeler bana şunu göstermiştir; Gönlünü, gözünü millete kapamış hiç kimsenin bu topraklarda başarılı olması ve kök salma şansı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, özgürlük, Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, şimdi yapılıyor, Çanakkale Köprüsü'nden, bir numaralı havalimanından geçer." ifadelerini kullandı.İnanç özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne asla bugüne kadar yasak gelmediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da gelmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

BUGÜN YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR BİZİM İÇİN YIKIM SEBEBİ DEĞİL

Ülke ve millet olarak son yıllarda o kadar hadise yaşadık ki; aynı anda hem terör hem ekonomi cephesinde savaşıyoruz, hem de uluslararası operasyonlara maruz kalıyoruz. Ülkemiz her şeye rağmen kendi yolunda devam edebilen tek ülkedir. Her şeye rağmen mali disiplinden taviz vermedik, büyümeye devam ettik. Bu millet birkaç fiskeyle yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cümle alem görmüştür.

Bakın size kısa bir hikaye anlatayım; ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermeye başlamış. Hızla büyüyen kabak bir gün çınara sen ne zaman bu hale geldin diye sormuş Kabak bak ben 2 ayda senin boyuna ulaştım demiş. Sonbahar gelince yaprakları dökülmeye başlamış. Çınar, benim 90 yılda geldiğim noktaya sen iki ayda gelmeye çalıştığın için ölüyorsun demiş. Bizim arkamızda 2000 yıllık devlet geleneğimiz, 1400 yıllık medeniyet müktesabatımız vardır. En geç olan Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bıraktı. Kökü mazide olan bir devletiz. Zulümle abad olan hiçbir toplum yoktur. Biz büyüklerimizden haksız davada zirve olmaktansa haklı davada zerre olmayı öğrendik. bugün yaşadığımız sıkıntılar canımızı yakabilir ama bizim için yıkım sebebi olmayacaktır. Ölürse ten ölür Canlar ölesi değil...

EY KAYMAKAM SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?

Zaman zaman bazı şikayetler alıyoruz. Dün gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere bildirdim. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin! Haddini bilmediğin zaman da sana haddini bildirirler! Bunu da bileceksin!

BUNDAN DOLAYI ÇILDIRIYORLAR, KISKANIYORLAR

Birliğimizi bozmaya yönelik her provokasyon bizi güçlendiriyor. Kısa sürede oyunları deşifre oldu. Oyunların arkasında dış güçler vardı. Sen köprüler yapacaksın öyle mi? Sen denizin altından raylı sistemler yapacaksın öyle mi? Sen İHA'lar yapacaksın öyle mi? Yok, biz sana izin vermeden adım atamazsın, bunu dediler! Biz durduk mu? Durmadık. Onlar bunları yaptıktan sonra Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Avrasya açıldı. Durmak yok, daha yapacağımız çok şey var. İnşallah 18 Mart'ta da Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak! 5 bin metreyi aşan uzunluğa sahip bir köprü. 2023'e yetiştireceğiz. Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı hava limanını yapacaksın! Bunu söylüyorlar. Onun için paranı kısarız, dolarını kısarız diyorlar. Ne kısarsanız kısın, bu millet küllerinden doğarak sizi boğar.

EY BATI SİZ BUNLARI SAVUNDUNUZ!

Bunlar ahlaksız. Devletin iş makineleriyle çukur kazılıyor, bunları görüyor ve sesini çıkarmıyorlar. Bir belediye neden çukur kazar? Bu çukurların hepsi güvenlik güçleri oralara girmesin diye açılmış. Güvenlik gücü vatandaşın canını korumak için var. Ey Batı, siz bunları savundunuz. Sizin dünyada özgürlük diye bir derdiniz yok! Özgürlük bu değil! Özgürlük bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsünden, Avrasya'dan, Osmangazi Köprüsü'nden geçer! Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık, onlar gitti havalimanını bombaladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz vatandaşımızın hizmetkarı olarak bu yolda hizmete devam edeceğiz. Ne inanç, ne düşünce özgürlüğüne bu ülkede yasak gelmemiştir ve gelmeyecektir.

TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTENDİ

Siyasi kaos çıkarma hesapları yapıldı. Milli İrade güçlü bir duruş sergiledi. Türkiye'ye siyasi belirsizlik yüzünden diz çöktürmek isteyenler oldu! İzin vermedik. 15 Temmuz en cürretkar en pervasız ataktı. Hamdolsun milletimiz bu ihanet gördü ve başarısızlığa uğrattı! Suriye ile sınır hattı oluşturmak istediler. DEAŞ, PYD, YPG, sınır ilçelerimizi vurmaya çalıştı. Sabır dedik sonunda buralara girilecek dedik. ÖSO ile birlikte Cerablus'tan başladık, şu anda kuşatma harekatımız devam ediyor. Ne diyorum terörden arındırılmış bölge. Biz vatandaşımızı korumak zorundayız. Dünyadaki tüm sapkın tipleri, teröristlerin bölgemize kimler tarafından çekilmeye çalışıldığını biliyoruz. Aslında çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin gayet iyi farkındayız. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller. İnşallah bu kirli hesabın döneceği günler yakındır. Biz bu coğrafyada güçlü devletler kurduk ve yönettik. Hala bu coğrafyada itibarımızı koruyor olmamızı gücümüzü zulme dönüştürmemize borçluyuz. Özellikle son dönemdeki kucaklayan yönetim anlayışımızı sürdürdüğümüze inanıyorum. Bizim fiziki sınırlarımız başka gönül sınırlarımız başka. Fiziki sınırlarımızı vatan toprağımızla, yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlik 83 milyon vatandaşımız var ama gönül sınırlarımız daha da geniş. Üstadın dediği gibi; Ellerin yurdunda çiçek açarken bizimle kar geliyor gardaşım! Evet biz devletimize sınır çizebiliriz ama gönlümüze sınır çizemeyiz. Allah bize bunu emrediyor. Bu gönlün içinde Suriye'deki, Myanmar'daki, Bulgaristan'daki mağdur kardeşlerimiz de vardır.

92 YAŞINDAKİ ANNENİN 15 TEMMUZ YAŞADIĞI OLAY

Milletimiz hala ayaktaysa milyonlarca kardeşimizin duası iledir. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. 15 Temmuz gecesi yapılan dualar, dün akşam anlattılar. Medine'de bir müslüman kardeşimiz 15 Temmuz gecesi işler tersine dönüncce oğluna diyor ki; oğlum paralarını al gel diyor. 92 yaşında bu anne. Oğlum diyor, eğer o gece onlar Türkiye'de başarılı olsaydı biz her şeyimizi kaybederdik diyor. Sen şimdi git Ravza-i Mutahhara'da git bu paraları fakir fukaraya dağıt diyor. Bu millet seviliyor, çok seviliyor ama bizde dünyadaki ümmeti çok seviyoruz.

HER YOLA BAŞVURUYORLAR

Sadece bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede, son 1,5 yılda 871 asker, polis ve korucumuzu, 337 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım eden kişi tutuklandı. Ama bunların hiçbiri kayıplarımızın acısına karşılık gelemez. 15 Temmuz gecesi 241 kardeşimiz şehit oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. Bazıları diyor ki bu insanlar mağdur edilmiyor mu? Ne mağduriyeti ya! Siz ne zannediyorsunuz. Bir devlete ihanet edenler olacak, bu ihanet edenler devletin içinde olacak, bu hainler hala orada olacak! Böyle bir şey olamaz. Her yola başvuruyorlar. Yatırımları engellemek için her fırsat kullanılıyor. Müttefik değimiz ülkelerin yalanlarını iki yüzlülüklerini saymıyorum bile ama bugün buradan tekrar söylüyorum. Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın bizim raporlarımızın sahipleri belli. Bizi Ayşe'nin Mehmet'in hazırladığı raporlar bağlar. Sanıyorlar ki her yerden saldırırsak Türk milletini pes ettiririz.

"TÜRKİYE SAVUNMADA DEĞİL HÜCUMDA"

Bu ülkeyi etnik köken, ekonomi, teröristler, mezhep üzerinden bölemediler. Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde. Bir kez daha söylüyorum; Türkiye savunmada değil, hücumda. Kimse bizi terörle, ihanet çeteleriyle tehdit edemeyecek. Tehditin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezeceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara cevabımızı, bayrağımızı göklere çekerek ve birliğimizi güçlendirerek vereceğiz. Türkiye bu güce sahiptir.