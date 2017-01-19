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’den na alındı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 23:17
Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ’den gözaltına alındı!
Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ’den gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik yapılan soruşturmada eski Saray na alındı.

Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturması nedeniyle hakkında kararı bulunan eski Saray 'ı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gözaltına aldı. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken geçen yıl Şanlıurfa'ya tayini çıkan Mustafa Bıyık, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındığı öğrenildi. Eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.