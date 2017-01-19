FETÖ ilk kurşunu ona sıktı

Savcılık, Hrant Dink suikastını “FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun” olarak değerlendiriyor

Agos Gazetesi yazarı Hrant Dink 10 yıl önce İstanbul Şişli'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi'nin önünde Trabzon'dan gelen tetikçi Ogün Samast tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü. Azmettiren 2004'te "McDonald's"ı bombalayan Yasin Hayal'di. Hayal'i yönlendirenin emniyet muhbiri Erhan Tuncel olduğu öne sürüldü. Tuncel'in arkasındaki güç yıllarca açığa çıkarılamadı. Soruşturmada Hayal'in Dink'e suikast yapacağı yönünde Tuncel'den elde edilen istihbarat raporunun Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstanbul İstihbarat Şubesi'ne iletildiği anlaşıldı. Samast ve Hayal'le birlikte 19 kişinin yargılandığı davada sanıklara 5 yıl sonra ağır hapis cezaları verildi.



'ERGENEKON' DEDİLER FETÖ ÇIKTI

Karara itiraz eden dönemin özel görevli savcısı Hikmet Usta, cinayeti işleyen yapının Ergenekon'un Trabzon hücresi olduğunu ileri sürdü. Yargıtay beraatı bozdu. AİHM kararıyla cinayette ihmali olan kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma, özel yetkili savcı Muammer Akkaş'a verildi. Akkaş, 25 Aralık 2013'te elindeki yasadışı dinlemelerden elde edilmiş dosyalarla hükümeti devirme amaçlı operasyon talimatını veren FETÖ savcısıydı. 25 Aralık darbe girişiminin ardından görevden alınan Akkaş'ın elindeki Dink dosyasını önce Yusuf Hakkı Doğan, ardından da Gökalp Kökçü devraldı. Akkaş'ın iki yıl boyunca Dink dosyasını sümenaltı ettiği ortaya çıktı. Akkaş da "Cinayeti Ergenekon işledi" diyen savcı Usta gibi kaçtı. Firari FETÖ şüphelisi savcılar dışında toplam 27 kamu görevlisi hakkında açılan dava ise Yargıtay'dan bozulup gelen eylemcilerin davasıyla birleşti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 35 sanıklı davada FETÖ'cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer savunma yapıyor. Davada, Yılmazer ve Ramazan Akyürek gibi Fetullahçı polis şeflerinin yanı sıra eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Sabri Uzun gibi isimler de şüpheli olarak yer alıyor.