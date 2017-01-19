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'den gözaltına alınan Güntepe, Tokat'a getirildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 10:59
FETÖ'den gözaltına alınan Kaymakam Güntepe, Tokat'a getirildi
FETÖ'den gözaltına alınan Kaymakam Güntepe, Tokat'a getirildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski ı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri , sabah saatlerinde kente getirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü ı olan 'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe Kayseri'de gözaltına alındı. Kayseri polisi tarafından sabah saat 05.00 sıralarında kente getirilen Kadir Güntepe, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

BEYTÜŞŞEBAP ESKİ KAYMAKAMI KADİR GÜNTEPE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI