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İstanbul'da helikopter destekli büyük !

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 08:29
İstanbul'da helikopter destekli büyük operasyon!
İstanbul'da helikopter destekli büyük operasyon!

İstanbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çok sayıda polisle terör u gerçekleştiriyor.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyla adreslere giriyor.



Alınan bilgiye göre operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 'ye yönelik olarak yapıldı. Gençlik Fedarasyonu'na yapılan operasyonda çelik kapılar kırılarak binaya girildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada bol miktarda örgütsel döküman ele geçirildi. Polisin, gözaltına alınan kişilerden 1'inin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.