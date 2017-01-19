Katliam talimatı laptop’tan çıktı

Yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov'un ilişkileri deşifre olmaya başladı.

İstanbul Esenyurt'ta terör örgütünün hücre evinde yakalanan teröristin evde bulunan dizüstü bilgisayarında, teröriste örgütten gelen şifreli sesli eylem talimatı bulundu. Eylem talimatının, 'DEAŞ emiri'nden geldiği tespit edildi. Teröristin Taksim'de çektiği görüntülerin de sırrı çözüldü. Görüntülü selfie'nin Taksim'de eylem yapmayı planlayan teröristçe yine Rakka'daki DEAŞ emirine gönderildiği öğrenildi.

REİNA TERÖRİSTİNDEN ÇARPICI İFADELER

EN SON 3 OCAK'TA

Görüntüler, teröristin en son 3 Ocak'ta kullandığı abumuhammad12345653@ gmail. com adresinden ele geçirildi. Teröristin mail adresine bir cep telefonundan girdiği anlaşıldı. Adresi hackleyen polis, fotoğraf ve görüntülere ulaştı. Böylece teröristin en net fotoğrafı da ortaya çıkmış oldu. Teröristin ayrıca başka bir DEAŞ üyesine cep telefonundan konum gönderdiği belirlendi. Konumun gönderildiği adresi basan polis, teröristin ayrıldığını tespit etti. Terörist ilk ifadesinde, "Taksim'e gittim ama çok önlem vardı. Sahilde taksiyle tur attım. Reina uygun görünüyordu. Rakka'daki kişiye sordum, kabul etti" demişti.