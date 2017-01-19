Kaymakam Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de Kayseri'de gözaltına alındı.
FETÖ soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de Kayseri'de gözaltına alındı.
Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilmişti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kayseri polisi dün Güntepe'yi gözaltına aldı. Bu sabah Tokat'a getirilen Güntepe sorguya alındı.