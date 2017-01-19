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Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 15:28
Kaymakam Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı
Kaymakam Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı

soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Beytüşşebap eski ı Kadir Güntepe'nin eşi de Kayseri'de gözaltına alındı.

soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Beytüşşebap eski ı Kadir Güntepe'nin eşi de Kayseri'de gözaltına alındı.
Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı ''u kullandığı tespit edilmişti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kayseri polisi dün Güntepe'yi gözaltına aldı. Bu sabah Tokat'a getirilen Güntepe sorguya alındı.