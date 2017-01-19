KCK Türkiye Sorumlusu’na örgüt davası!

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ve kadın yapılanması KJA'nın yöneticilerinden olduğu iddia edilen Sara Aktaş hakkında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve terör örgütü propagandası yapmaktan dava açıldı.

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ve örgütün kadın yapılanması KJA'nın yöneticilerinden olduğu iddia edilen Sara Aktaş hakkında iddianame düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkmak üzereyken gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilen Aktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucu Aktaş hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla iddianame düzenlendi.

KJA'NIN YÖNETİCİLERİNDEN OLDUĞU

Hazırlanan iddianamede Aktaş'ın örgütün kadın yapılanması yöneticilerinden olduğu belirtildi. İddianamede "Sara Aktaş'ın sosyal medya paylaşımları, PKK/KCK terör örgütünün güdümünde yayın yapan ANF isimli web sitesinde şüpheli hakkında çıkan haberler, kapatılan Özgür Gündem isimli yayın organındaki içerik, şüphelinin PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince güvenlik güçlerinin eline geçmemesi gerektiği yönündeki istihbarat notu, ETS kayıtları ve şüphelinin PKK terör örgütü adına bez parçasıyla çekilmiş fotoğrafları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin terör örgütüne bağlı kadın yapılanması olan KJA isimli örgüt yapılanmasının yöneticilerinden olduğu anlaşılmıştır" denildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sare Aktaş ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

15 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

Bilindiği gibi KCK Türkiye Sorumlusu olduğu iddia edilen Sara Aktaş 27 Kasım 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 15 Aralık'ta çıkarıldığı İstanbul Adliyesi'nde de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Sabah